Посольство РФ: памятник Эльмару Илпу внесет раскол в эстонское сообщество

Установка памятника одному из представителей "лесных братьев" — участнику националистического вооруженного бандподполья послевоенного периода — Эльмару Илпу может "внести раскол в эстонское общество". Об этом заявили в посольстве России в Эстонии.

В ведомстве напомнили, что на счету Илпа и "лесных братьев" десятки жизней, среди которых были не только представители советской власти, но и обычные жители Сааремаа, передает ТАСС.

"Лесными братьями" в Эстонии было убито 544 человека, 456 из которых были гражданскими лицами", — уточнили в посольстве.

В диппредставительстве не понимают, почему обычного уголовника и кровавого убийцу возводят в сан национальных героев и, несмотря на все его преступления, возводят ему памятник на высоком официальном уровне в торжественной обстановке.