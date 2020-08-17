Трамп решил называть Обаму и Байдена одним словом

Американский президент Дональд Трамп придумал одно прозвище сразу для двух своих политических оппонентов. Речь идет об экс-главе Белого дома Бараке Обаме и бывшем вице-президенте США Джо Байдене.

Во время своего выступления в Миннесоте Трамп вновь раскритиковал экономическую политику Обамы. Президент США считает, что она шла вразрез с интересами простых американских рабочих.

"Это были Обама и Байден. Обайден, как и их называю, если коротко. Мне нравится этот термин, он экономит много времени", — подчеркнул Трамп.

Байден является основным соперником Трампа на предстоящих президентских выборах. Американский лидер часто называет его "Сонным Джо".