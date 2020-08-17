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Трамп решил называть Обаму и Байдена одним словом

Трамп решил называть Обаму и Байдена одним словом

 Трамп описал будущее США в случае победы Байдена на президентских выборах

Трамп описал будущее США в случае победы Байдена на президентских выборах
23:44   17 Августа 2020
Политика

Трамп описал будущее США в случае победы Байдена на президентских выборах

Трамп описал будущее США в случае победы Байдена на президентских выборах

Соединенные Штаты станут "скучной социалистической страной", если кандидат от Демократической партии Джо Байден займет пост главы государства. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время выступления в Миннесоте.

Байден в случае победы на выборах уничтожит нынешнее беспрецедентное восстановление экономики США, уверен Трамп. Он добавил, что его конкурент — всего лишь марионетка левых экстремистов, передает ТАСС.

Трамп также раскритиковал телекомпанию Fox News, которая стала меньше поддерживать действующего президента США. Он отметил, что "Fox сильно изменился".

"И знаете, что произойдет, если мы не выиграем? У них все пойдет прахом, как и у всех других СМИ [...]. Никто не захочет освещать Сонного Джо. Мы получим очень скучную социалистическую страну", — заявил глава США.

Президентские выборы США запланированы на 3 ноября. Кандидат от Демократической партии — бывший виде-президент Джо Байден, а от Республиканской — Дональд Трамп.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #выборы #байден #трамп

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