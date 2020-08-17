Профессия врача становится невостребованной на Украине

Украинские медицинские вузы в 2019 году не смогли набрать необходимое количество студентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Образовательные учреждения недобрали около тысячи студентов. Порядка пяти тысяч врачебных должностей остались невостребованными, заявил министр. Больше всего нехватка проявляется среди медиков профильных направлений, передает "Украина.ру".

"А именно: это врачи-инфекционисты, врачи-эпидемиологи, врачи-вирусологи. Также мы видим большую проблему с врачами педиатрами", — пояснил Степанов.

Причина снижения интереса к профессии связана с рядом проблем, основные из которых — низкая оплата труда и падение престижа деятельности врача, отметил министр. По его словам, с 1 сентября украинским медикам поднимут зарплаты.