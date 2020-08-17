Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат предложил смягчить статью 228 УК РФ для подростков

Депутат предложил смягчить статью 228 УК РФ для подростков

 Суд рассмотрит дело о клевете Навального на ветерана 24 августа

Суд рассмотрит дело о клевете Навального на ветерана 24 августа
Россияне начали получать новую денежную выплату от государства  

Россияне начали получать новую денежную выплату от государства  

 Родителям напомнили о грядущих в сентябре выплатах на детей

Родителям напомнили о грядущих в сентябре выплатах на детей
Трамп назвал дату и место проведения церемонии прощания с младшим братом

Трамп назвал дату и место проведения церемонии прощания с младшим братом

 Жители Сирии получили гуманитарную помощь из России

Жители Сирии получили гуманитарную помощь из России
Депутат предложил смягчить статью 228 УК РФ для подростков

Депутат предложил смягчить статью 228 УК РФ для подростков

 Суд рассмотрит дело о клевете Навального на ветерана 24 августа

Суд рассмотрит дело о клевете Навального на ветерана 24 августа
Россияне начали получать новую денежную выплату от государства  

Россияне начали получать новую денежную выплату от государства  

 Родителям напомнили о грядущих в сентябре выплатах на детей

Родителям напомнили о грядущих в сентябре выплатах на детей
Трамп назвал дату и место проведения церемонии прощания с младшим братом

Трамп назвал дату и место проведения церемонии прощания с младшим братом

 Жители Сирии получили гуманитарную помощь из России

Жители Сирии получили гуманитарную помощь из России
22:30   17 Августа 2020
Политика

Трамп назвал дату и место проведения церемонии прощания с младшим братом

Трамп назвал дату и место проведения церемонии прощания с младшим братом

Церемония прощания с Робертом Трампом, младшим братом президента США, может пройти в Белом доме. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами на южной лужайке официальной резиденции.

Прощание с Робертом Трампом может состояться 21 августа в Белом доме, заявил президент США, отвечая на вопрос СМИ о похоронах своего покойного брата. По его словам, "это будет уместно", передает ТАСС.

"Мы можем провести небольшую церемонию [прощания] с моим братом прямо здесь в Белом доме. Это будет большой честью для него, он так сильно любил нашу страну", — отметил Трамп.

Брат американского лидера скончался 16 августа в больнице, предположительно, от кровоизлияния в мозг. Дональд Трамп навещал тяжело больного родственника 14 августа.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#трамп #церемония прощания #Роберт Трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...