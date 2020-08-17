Трамп назвал дату и место проведения церемонии прощания с младшим братом

Церемония прощания с Робертом Трампом, младшим братом президента США, может пройти в Белом доме. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами на южной лужайке официальной резиденции.

Прощание с Робертом Трампом может состояться 21 августа в Белом доме, заявил президент США, отвечая на вопрос СМИ о похоронах своего покойного брата. По его словам, "это будет уместно", передает ТАСС.

"Мы можем провести небольшую церемонию [прощания] с моим братом прямо здесь в Белом доме. Это будет большой честью для него, он так сильно любил нашу страну", — отметил Трамп.

Брат американского лидера скончался 16 августа в больнице, предположительно, от кровоизлияния в мозг. Дональд Трамп навещал тяжело больного родственника 14 августа.