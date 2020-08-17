Жители Сирии получили гуманитарную помощь из России

Российская колонна с продовольствием прибыла в сирийскую провинцию Эс-Сувейда. Офицеры ЦПВС раздали местным жителям 400 наборов.

В состав набора гуманитарной помощи вошли мука, рис, сахар, чай и сгущенное молоко. Первыми продуктовые наборы получили женщины и дети. Российские военные организовали очередь, чтобы избежать давки. Информацией об этом поделилось Федеральное агентство новостей.

Нуждающимся также была оказана квалифицированная медицинская помощь. Местные жители в основном жаловались врачам на кашель и боли в грудной клетке. Пожилых людей беспокоили боли в суставах и проблемы со зрением.

Центр по примирению враждующих сторон в САР и российская военная полиция периодически оказывают гуманитарную помощь мирному населению Сирии. Продукты и консультации медиков получают жители тех районов страны, которые наиболее пострадали от действий террористов.