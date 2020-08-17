КСП России выявила в совхозе им Ленина нарушений на 387 млн рублей

Представители контрольно-счетной палаты установили, что в 2019 году в совхозе им. Ленина были нарушения, ущерб от которых составил примерно 387 миллионов рублей.

Информация об итогах расследования КСП появилась 17 августа на официальном сайте ведомства. Проверку инициировали местные депутаты. Согласно имеющимся данным, само поселение обанкротилось, так как из его бюджета пропали примерно девять с половиной миллиона рублей.

Руководство администрации совхоза осуществляла Елена Добренкова, которая потратила 57 миллионов рублей на содержание объектов директора Павла Грудинина. Также сообщается, что ее зарплата за прошедший год составила почти четыре миллиона рублей. Теперь сотрудники прокуратуры установят все подробности происходящего. А сам Грудинин должен предприятию более одного миллиарда рублей.