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20:45   17 Августа 2020
Армия

Турция обсудила военное сотрудничество с ПНС Ливии

Турция обсудила военное сотрудничество с ПНС Ливии

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар обсудил военное сотрудничество Турции и Ливии с руководством так называемого Правительства национального согласия Ливии. Об этом сообщают в пресс-службе турецкого военного ведомства.

Акар прибыл в Ливию с официальным визитом, пишет Федеральное агентство новостей. В переговорах участвовали заместитель главы Минобороны ПНС Ливии Салах Намруш, а также начальник Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер и вице-премьер и министр обороны Катара Халид ибн Мухаммад Атыи.

Темой обсуждения стал "Меморандум о взаимопонимании по вопросам безопасности", заключенный Турцией с властями нелегитимного ПНС Ливии. Также был затронут вопрос военного сотрудничества.

Известно, что встреча состоялась на территории аэропорта Митига, который был переоборудован боевиками ПНС в военную базу. Там же находится неофициальная тюрьма, в которой до сих пор незаконно удерживаются российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан.

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Автор: Борис Нестеров
#турция #ливия #пнс

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