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Суд рассмотрит дело о клевете Навального на ветерана 24 августа

Суд рассмотрит дело о клевете Навального на ветерана 24 августа

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Суд рассмотрит дело о клевете Навального на ветерана 24 августа

Суд рассмотрит дело о клевете Навального на ветерана 24 августа

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20:43   17 Августа 2020
Общество

Суд рассмотрит дело о клевете Навального на ветерана 24 августа

Суд рассмотрит дело о клевете Навального на ветерана 24 августа

Судебное разбирательство по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны со стороны Алексея Навального состоится 24 августа. Блогера обвиняют в распространении сведений, которые порочат честь пожилого человека.

Решение о начале судебного процесса было принято столичной прокуратурой 10 августа. Основателя признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" обвиняют по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета и распространение заведомо ложных сведений в отношении другого лица). Скандал вокруг деятельности блогера разгорелся в преддверии общероссийского голосования по поправкам к Конституции.

Алексей Навальный допустил высказывание в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, публично оскорбив его честь и достоинство. По словам внука Артеменко, после ознакомления с заявлениями блогера ветерану стало плохо, пишет ФАН. За причинение морального вреда потерпевшему Навальный может получить материальный штраф и обязательные работы.

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Автор: Илья Романович
#суд #россия #навальный #клевета #оскорбление ветеранов

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