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20:23   17 Августа 2020
Политика

В ОБСЕ предложили Белоруссии принять с визитом действующего председателя

В ОБСЕ предложили Белоруссии принять с визитом действующего председателя

Правительству Белоруссии было направлено официальное предложение принять с визитом действующего председателя ОБСЕ для обсуждения сложившейся ситуации в республике. Об этом сообщили в пресс-службе ОБСЕ в понедельник, 17 августа.

В заявлении отмечается, что официальное предложение о визите действующего председателя ОБСЕ, премьер-министра и министра иностранных дел Албании Эди Рамы и будущего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде, было направлено в Минск.

При этом в ОБСЕ подчеркнули важность уважения суверенитета Республики Беларусь.

ФАН опубликовал официальное заявление Медиагруппы "Патриот", в котором указывается, что граждане Белоруссии, как и в любом демократическом государстве, вправе соглашаться с итогами проведения выборов президента страны или же выходить на улицы с протестами.

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Автор: Кристина Мокроусова
#выборы #обсе #белоруссия

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