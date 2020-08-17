В ОБСЕ предложили Белоруссии принять с визитом действующего председателя

Правительству Белоруссии было направлено официальное предложение принять с визитом действующего председателя ОБСЕ для обсуждения сложившейся ситуации в республике. Об этом сообщили в пресс-службе ОБСЕ в понедельник, 17 августа.

В заявлении отмечается, что официальное предложение о визите действующего председателя ОБСЕ, премьер-министра и министра иностранных дел Албании Эди Рамы и будущего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде, было направлено в Минск.

При этом в ОБСЕ подчеркнули важность уважения суверенитета Республики Беларусь.

ФАН опубликовал официальное заявление Медиагруппы "Патриот", в котором указывается, что граждане Белоруссии, как и в любом демократическом государстве, вправе соглашаться с итогами проведения выборов президента страны или же выходить на улицы с протестами.