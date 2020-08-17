Ссора между отдыхающими на турецком пляже закончилась поножовщиной

Ссора между отдыхающими на стамбульском пляже в районе Ешилькей закончилась поножовщиной и жертвами. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Инцидент произошел в воскресенье, 16 августа, на турецком побережье, пишет Федеральное агентство новостей. Словесная ссора между отдыхающими стремительно превратилась в кровавую драку, когда участники достали холодное оружие. Причины конфликта пока не выяснены.

В результате поножовщины трое человек получили ранения и были доставлены в местную больницу. Находились ли среди очевидцев происшествия российские туристы неизвестно.

Ранее сообщалось, что криминогенная обстановка в Турции значительно ухудшилась из-за высокого уровня безработицы в стране.