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20:13   17 Августа 2020
Происшествия

Ссора между отдыхающими на турецком пляже закончилась поножовщиной

Ссора между отдыхающими на турецком пляже закончилась поножовщиной

Ссора между отдыхающими на стамбульском пляже в районе Ешилькей закончилась поножовщиной и жертвами. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Инцидент произошел в воскресенье, 16 августа, на турецком побережье, пишет Федеральное агентство новостей. Словесная ссора между отдыхающими стремительно превратилась в кровавую драку, когда участники достали холодное оружие. Причины конфликта пока не выяснены.

В результате поножовщины трое человек получили ранения и были доставлены в местную больницу. Находились ли среди очевидцев происшествия российские туристы неизвестно.

Ранее сообщалось, что криминогенная обстановка в Турции значительно ухудшилась из-за высокого уровня безработицы в стране.

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Автор: Кристина Мокроусова
#турция #криминал #поножовищна

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