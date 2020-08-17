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19:45   17 Августа 2020
Происшествия

Семейный конфликт закончился огнестрельным ранением для прохожего в Турции

Семейный конфликт закончился огнестрельным ранением для прохожего в Турции

Пожилой мужчина с ружьем убил 33-летнего племянника из-за семейного конфликта, а также напал на проходивших мимо людей в Турции.

Инцидент произошел в турецкой Антальи. После спора о владении земельным участком пожилой мужчина в возрасте 65 лет застрелил из ружья 33-летнего племянника. Конфликт произошел на улице. Пострадавший скончался от полученных ран на месте. Из дома к нему на помощь выбежала жена и мать, они также получили ранения. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

После этого пожилой мужчина решил пройтись в сторону рынка. Во время своей прогулки он произвольно стрелял по прохожим. Один из выстрелов ранил рабочего теплицы. Пострадавшего госпитализировали. От полученных травм он скончался в больнице.

Кроме того, через некоторое время выяснилось, что случайный выстрел ранил молодую девушку. Она жила неподалеку от убитого. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

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Автор: Руслан Неглинный
#турция #стрельба #смерть

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