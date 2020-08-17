Россияне начали получать новую денежную выплату от государства  

Новая денежная выплата начала поступать нуждающимся российским семьям 17 августа. Финансирование пособия осуществляется за счет резервного фонда Правительства РФ.

Кабинет министров ранее распорядился о выделении Минтруду РФ 18,4 млрд рублей, которые ведомство должно направить в регионы на выплаты детям в возрасте от трех до семи лет.

Правительственное постановление предусматривало, что деньги должны поступить в регионы во второй половине августа, а выплаты — начаться с 17 числа. Всего по стране пособия предусмотрены для 718 тысяч детей, передает PRIMPRESS.

Размер выплаты рассчитывается исходя из прожиточного минимума на ребенка. В каждом регионе этот показатель свой, а в среднем по России составляет 11 тысяч рублей. Учитывая, что в Москве прожиточный минимум на ребенка равен 15 225 рублям, молодые москвичи могут рассчитывать на 7600 рублей. На Камчатке детский прожиточный минимум составляет 22 101 рубля, значит, размер пособия на ребенка от трех до семи лет будет более 11 тысяч рублей.