Протестные митинги в Белоруссии, кажется, достигли своего пика, и перспектива смены политического курса страны видится как минимум осязаемой, хоть и нежеланной. Представим, что это случится. Представим, что новые белорусские власти свернут в сторону популярной нынче в некоторых постсоветских странах «евроинтеграции», а с Россией попытаются обострить отношения, как поступил Киев в 2014 году.

К счастью, пока это лишь один из возможных вариантов, а действующий президент республики Александр Лукашенко делает все, чтобы мирно разрешить ситуацию и сохранить позиции официального Минска. И все же «Политика Сегодня» осмелилась порассуждать, что станет с экономическими отношениями Белоруссии и России в случае реализации самого неблагополучного, неприятного сценария.

Об этом мы попросили рассказать Антона Шабанова — экономиста и руководителя блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер». Эксперт объяснил, что одним из альтернативных покупателей белорусской продукции — аграрной, молочной, — может быть другая соседняя страна. А именно — Украина.

«Другой вопрос, насколько соответствует этому масштаб рынка. Если размышлять, исходя из ваших условий, что поменяется политика, а Россия станет "неугодной", если можно так сказать, то можно сменить рынок на ту же самую Украину. Она будет покупать не всю белорусскую продукцию, конечно, потому что у них есть своя, вполне себе сильная "молочка", например. Но какую-то часть потреблять они будут», — рассказал Шабанов корреспонденту ПС.

Россия — основной торговый партнер Белоруссии и главный импортер товаров. Более того, по многим позициям РФ и вовсе единственный покупатель. Разберем цифры, не подпорченные «коронавирусным» кризисом: по данным Белстата, с апреля 2018 года по март 2019-го экспорт товаров из РБ в РФ составил почти 13 миллиардов долларов. При этом, Россия для Белоруссии — не только главный рынок сбыта, но и сырьевой партнер. Нефть, природный газ, минералы — все это поставляется (или поставлялось, как в случае с нефтью) в республику из РФ.

«Разумеется, в таком полном объеме, как сейчас это экспортируется в Россию, в этом случае продавать не получится, по крайней мере в моменте. Придется искать рынки, соответствовать европейским стандартам. Выход на европейские рынки — это совсем другие стандарты, нежели чем на российском рынке, совсем другие технологические цепочки производства и так далее. Но чисто теоретически, такая переориентация возможна, просто не очень быстро», — повествует Шабанов.

Белоруссия может рассчитывать на европейский рынок, если ее продукция будет продаваться дешевле, но по качеству не будет хуже западной, считает экономист.

«У меня статистики нет, но в любом случае — это бизнес. Если у Европы получится закупать продукцию дешевле, чем это есть сейчас в рамках Евросоюза, и по качеству такая продукция, по крайней мере, не будет уступать — разумеется, белорусская продукция найдет своего покупателя», — заключил Шабанов.

Справедливо отметить, что Белоруссия торгует и с другими странами, но они закупают продукции в десятки раз меньше, чем объем российского импорта из республики. Крупнейшая позиция экспорта в Великобританию — нефтепродукты и битумные смеси, в Бразилию — калийные удобрения, в Бельгию — тоже удобрения, но еще лесоматериалы. Азербайджан покупает у Белоруссии тракторы, железнодорожные вагоны и полимеры, Армения — шины. В случае с этими странами счет идет на несколько десятков миллионов долларов, в лучшем случае — сотни, как с Китаем. Но уж точно не на миллиарды — это уже сугубо «российские» цифры.

Активную торговлю ведет РБ и с Венесуэлой с начала 2000-х годов, но из-за экономического кризиса в латиноамериканской стране объемы торговли сильно упали до отметки ниже десяти миллиардов долларов. На пике сотрудничества в 2010 году Каракас закупал у Минска тракторы, общественный транспорт, грузовики, строительную и дорожную технику, калийные удобрения, сухое молоко, оптическое и вычислительное оборудование... Тогда Венесуэла входила в пятерку крупнейших импортеров белорусских товаров и отвечала республике выгодным нефтяным экспортом.

Что же касается европейских партнеров, то экспорт белорусской продукции в Германию в 2016 году составил лишь 944 миллиона долларов: Берлин покупал нефтепродукты, лесоматериалы, легковые автомобили, некоторую мебель, проволоку, азотные удобрения и деревянные изделия. В том же году экспорт в Испанию составил 24,6 миллиона долларов, а в Италию — 84. Рим покупал у Минска калийные удобрения, стальную проволоку и трубы.

Ранее эксперты сообщали, что в случае ухода Лукашенко с президентского поста Белоруссия столкнется с масштабным оттоком населения. Тесные партнерские отношения с Россией более 20 лет положительно влияют на развитие белорусской промышленности, постепенно растет уровень благосостояния населения.

Если эти достижения правления Лукашенко будут перечеркнуты потенциальным приходом «новой власти», то стране неминуемо грозит экономический и производственный кризис. Небогатая, в большинстве своем, аграрная страна, попросту не сможет в сжатые сроки оправиться от социально-политических потрясений. Эксперты предполагают, что наибольший урон резкие изменения нанесут в сфере национальной медицины, образования и народного хозяйства.