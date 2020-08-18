Бабушкин предложил реформировать систему пособий для экс-заключенных

Необходимо изменить систему пособий для освобожденных из тюрьмы. Такое мнение выразил российский правозащитник Андрей Бабушкин во время пресс-конференции, проведенной Медиагруппой «Патриот» в понедельник, 17 августа.

Бывшие заключенные получают помощь в размере 820 рублей, сумма не менялась уже десять лет. По мнению эксперта, на эту сумму освобожденные не могут купить сим-карту или мобильный телефон. Поэтому система пособий нуждается в реформировании. Так, общественный деятель предлагает не только увеличить размер выплаты, но и проводить ее в несколько этапов.

«При выходе из тюрьмы он получает одну часть этого пособия. Когда он добрался до места жительства, получает вторую, когда устроился на работу – третью. При этом основную он получает только через два месяца после трудоустройства, когда обрастает социальными связями», — объясняет эксперт.

Социализации заключенных нужно уделять особое внимание с самого начала их пребывания в тюрьме, считает политик. Нередко при аресте человека теряется его паспорт, трудовая книжка, водительское удостоверение. Кроме того, находясь в СИЗО, арестантам не разрешают видеться с родственниками. Все связи с прошлым постепенно ослабляются.

Все эти проблемы, по словам Бабушкина, приводят к тому, что человек выходит из тюрьмы асоциальным и озлобленным, однако в глубине души, утративший уверенность в себе, он просто боится контактов с людьми. Для того чтобы этого избежать, участник онлайн-конференции предлагает создать службу, которая будет выполнять социальную функцию, а также контролировать поведение освобожденных.

«Если мы видим, что человек нуждается в социальном сопровождении, оно должно начинаться от ворот тюрьмы. Его необходимо встречать и провожать к месту жительства, устройства на работу, чтобы он чувствовал, что он не один в этом мире и что этот враждебный мир его не поглотит и не выкинет», — объясняет спикер.

Вместе с тем, правозащитник отмечает нехватку уголовного наказания в современных реалиях. Например, педофилы пользуются правом условно-досрочного освобождения. Однако, считает эксперт, это не означает, что нужно лишать человека возможности досрочно выйти из-под тюремного заключения, иначе теряется смысл наказания.

«Мы не должны за какими-то страшилками, мифами не видеть человека. Конечно, бывает недостаточность наказания. Но правом на условно-досрочное освобождение должен обладать любой человек, который исправился и утратил общественную опасность», — убежден Бабушкин.

В 2015 пленум Верховного суда России утвердил поправки в свое постановление об условно-досрочном освобождении. Теперь раньше срока можно отпустить даже заключенного, который имеет взыскания от тюремного начальства. Как пояснили в Верховной суде, смотреть надо не на статью, по которой осудили человека, а на самого человека.