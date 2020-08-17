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19:13   17 Августа 2020
Происшествия

Пожарные эвакуировали около 100 человек из общежития РГСУ в Москве

Пожарные эвакуировали около 100 человек из общежития РГСУ в Москве

Сотрудники пожарной службы в Москве провели эвакуацию примерно 100 человек из загоревшегося здания общежития Российского государственного социального университета.

Информация об инциденте появилась 17 августа. Согласно имеющимся данным, возгорание произошло на шестом этаже, а площадь его распространения составила около 50 квадратных метров. Также в общежитии проживают студенты из Московского государственного университета технологий и управления. Сейчас устанавливаются все подробности произошедшего события.

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Автор: Илья Романович
#москва #мчс #пожар

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