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21:53   17 Августа 2020
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Депутат предложил смягчить статью 228 УК РФ для подростков

Депутат предложил смягчить статью 228 УК РФ для подростков

В тюрьмы необходимо сажать только тех, кто занимается оптовой продажей наркотиков, а мелкие распространители могут отделаться предупреждением. Особенно, если речь идет о подростках. Такое мнение высказал депутат Госдумы Константин Черкасов во время онлайн-эфира в Медиагруппе «Патриот».

По мнению политика, очень часто подростки, желая получить легкие деньги, начинают заниматься продажей наркотиков. В таком случае, если речь не идет о большом количестве запрещенных веществ, юным преступникам можно сделать поблажки.

«В тюрьмах должны сидеть только убийцы, насильники и те, кто занимаются оптовой продажей наркотиков. Для мелких распространителей — предупреждение и постановка на учет с последующим контролем компетентных органов», — сказал он.

По мнению депутата, многие подростки начинают зарабатывать таким способом деньги из-за сложной ситуации в семье.

«Здесь вопрос глубже, если мама не работает, а папы нет или он сидит, то ребенок предоставлен улице, и она берет свое. И надеяться, что ребенок вырастет далеким от этих принципов, очень сложно», — объяснил свою позицию политик.

Депутат рассказал, кому можно сделать поблажки по 228 статье

По этой причине сразу же сажать подростков, которые промышляют мелкой продажей наркотиков, не стоит, считает Константин Черкасов. Тем более, что сейчас многие лица в правоохранительных органах используют такие дела для продвижения по службе.

«Нужно четко разграничить, с чем и почему задерживают ребят, потому что сейчас этот инструмент задержания работает для получения званий и продвижения по службе. Поэтому очень большой соблазн увеличить эту статистику в негативную сторону, используя молодых ребят, которые просто попадаются на своем желании получить легкие деньги», — добавил эксперт.

А чтобы подростки не попадали в плохие компании и не стремились заработать с помощью распространения наркотиков, нужно повышать доходы населения и проводить правильную социальную политику, заключил Черкасов.

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Автор: Карина Азоян
#россия #тюрьма #полиция #наркотики #общество

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