Депутат предложил смягчить статью 228 УК РФ для подростков

В тюрьмы необходимо сажать только тех, кто занимается оптовой продажей наркотиков, а мелкие распространители могут отделаться предупреждением. Особенно, если речь идет о подростках. Такое мнение высказал депутат Госдумы Константин Черкасов во время онлайн-эфира в Медиагруппе «Патриот».

По мнению политика, очень часто подростки, желая получить легкие деньги, начинают заниматься продажей наркотиков. В таком случае, если речь не идет о большом количестве запрещенных веществ, юным преступникам можно сделать поблажки.

«В тюрьмах должны сидеть только убийцы, насильники и те, кто занимаются оптовой продажей наркотиков. Для мелких распространителей — предупреждение и постановка на учет с последующим контролем компетентных органов», — сказал он.

По мнению депутата, многие подростки начинают зарабатывать таким способом деньги из-за сложной ситуации в семье.

«Здесь вопрос глубже, если мама не работает, а папы нет или он сидит, то ребенок предоставлен улице, и она берет свое. И надеяться, что ребенок вырастет далеким от этих принципов, очень сложно», — объяснил свою позицию политик.

По этой причине сразу же сажать подростков, которые промышляют мелкой продажей наркотиков, не стоит, считает Константин Черкасов. Тем более, что сейчас многие лица в правоохранительных органах используют такие дела для продвижения по службе.

«Нужно четко разграничить, с чем и почему задерживают ребят, потому что сейчас этот инструмент задержания работает для получения званий и продвижения по службе. Поэтому очень большой соблазн увеличить эту статистику в негативную сторону, используя молодых ребят, которые просто попадаются на своем желании получить легкие деньги», — добавил эксперт.

А чтобы подростки не попадали в плохие компании и не стремились заработать с помощью распространения наркотиков, нужно повышать доходы населения и проводить правильную социальную политику, заключил Черкасов.