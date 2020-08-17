Доменные печи БМЗ заработали после короткой приостановки

Белорусский металлургический завод (БМЗ) заработал штатно — доменные печи выведены в нормальный режим после приостановки из-за незаконных митингов в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию предприятия.

"Все три печи восстановили работу в штатном режиме. Другие цеха тоже работают согласно графику", — пишет СМИ.

Ранее сотрудник БМЗ рассказал журналистам, что печи не будут работать, предположительно, до пяти часов вечера 17 августа. Они находились на подогреве и не выпускали сталь.

Волна несанкционированных протестов вспыхнула в РБ после президентских выборов. Победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом в 80,1% голосов избирателей.