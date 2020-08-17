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18:51   17 Августа 2020
Общество

Анкара потеряла контроль над распространением коронавируса в Турции

Анкара потеряла контроль над распространением коронавируса в Турции

Турция теряет контроль над эпидемией коронавируса. В этой стране наблюдается серьезный рост подтвержденных случаев COVID-19. Такое заявление сделали в понедельник, 17 августа, эксперты турецкой торакальной ассоциации.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте организации, турецкие власти уделяют недостаточно внимания проблеме распространения коронавируса в стране. Из-за их действий в ближайшем будущем Турция может столкнуться с новой масштабной вспышкой COVID-19.

Представители турецкой торакальной ассоциации выразили обеспокоенность в связи с потерей контроля над пандемией в стране. Они также считают, что Турция стремительно приближается ко второй волне заболеваемости, передает ФАН.

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Автор: Илья Романович
#турция #коронавирус #COVID-19

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