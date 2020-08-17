Родителям напомнили о грядущих в сентябре выплатах на детей

Гражданам России предоставят дополнительные средства в рамках поддержки в период пандемии коронавируса. Готовность начислить деньги семьям с детьми подтвердили в ряде регионов страны, это будут субсидии и компенсации за траты перед учебным годом.

Семьи с детьми от 3 до 16 лет все еще могут запросить материальную помощь от государства и получить единовременную субсидию размером в 20 тыс. рублей. В будущем Правительство России может продлить меры помощи, однако пока такое решение не формализовано в нормативно-правовых документах. Поэтому схожие инициативы начинают вводить на региональном уровне.

Многодетные семьи ЯНАО получат единовременную выплату к 1 сентября, субсидия составляет 3,7 тыс. рублей, пишет Vesikitim.ru. В Москве и Санкт-Петербурге родители могут рассчитывать на материальную помощь и компенсировать покупку школьной формы. Помимо государственной поддержки, граждане имеют право запросить деньги у работодателя.