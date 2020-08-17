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18:32   17 Августа 2020
Общество

Заслуженный учитель РФ выступил против обязательного ношения масок педагогами

Заслуженный учитель РФ выступил против обязательного ношения масок педагогами

Педагогам в российских школах придется носить маски в новом учебном году. Детям этого делать не придется. Заслуженный учитель РФ выступил против обязательного масочного режима.

Носить индивидуальное средство защиты весь день тяжело. За детей решение о маске принимают родители, при этом все СИЗ и медикаменты заготовлены в школах на год вперед. Ребенок не сможет просидеть восемь часов в маске. Учитель такой же человек, и ему сложно будет выдержать эту ситуацию, подчеркнул Ямбург.

Заслуженный учитель РФ считает, что такие требования пошли от необходимости подготовить очную, заочную, очно-заочную и семейную формы обучения. Ношение масок Ямбург назвал формальностью. Российские учебные заведения начнут работать в штатном режиме с 1 сентября, передает телеканал "360".

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Автор: Яна Либерман
#учитель #маски #ямбург

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