Заслуженный учитель РФ выступил против обязательного ношения масок педагогами

Педагогам в российских школах придется носить маски в новом учебном году. Детям этого делать не придется. Заслуженный учитель РФ выступил против обязательного масочного режима.

Носить индивидуальное средство защиты весь день тяжело. За детей решение о маске принимают родители, при этом все СИЗ и медикаменты заготовлены в школах на год вперед. Ребенок не сможет просидеть восемь часов в маске. Учитель такой же человек, и ему сложно будет выдержать эту ситуацию, подчеркнул Ямбург.

Заслуженный учитель РФ считает, что такие требования пошли от необходимости подготовить очную, заочную, очно-заочную и семейную формы обучения. Ношение масок Ямбург назвал формальностью. Российские учебные заведения начнут работать в штатном режиме с 1 сентября, передает телеканал "360".