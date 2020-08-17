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18:18   17 Августа 2020
Происшествия

Усманову оштрафовали за нарушения при проведении публичных мероприятий

Усманову оштрафовали за нарушения при проведении публичных мероприятий

Басманный районный суд Москвы приговорил координатора организации "Открытой России" (признана нежелательной) Татьяну Усманову к штрафу в размере 30 тысяч рублей.

Информация о решении суда появилась 17 августа. Усманову признали виновной в нарушении ст. 20.2 КоАП "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", обязав выплатить штраф. Накануне стало известно, что представители правоохранительных органов задержали ее на Ленинградском шоссе, а после доставили в отделение полиции.

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Автор: Борис Нестеров
#суд #штраф #Татьяна Усманова

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