Бутина рассказала о рабстве в тюрьмах США

В России права заключенных защищены лучше, чем в США. Об этом рассказала правозащитница, общественный деятель и публицист Мария Бутина во время онлайн-эфира в Медиагруппе «Патриот».

По словам правозащитницы, в США к заключенным относятся намного хуже, чем в России. Бутина напомнила про тринадцатую поправку к американской Конституции, текст которой гласит: «не должно существовать ни рабство, ни подневольное услужение, кроме тех случаев, когда это является наказанием за преступление». Правовая лакуна де-факто обернулась тюремным рабством.

«От рабства там никто не ушел. Любые передачи в тюрьмах запрещены. Теплую одежду вам не дадут, вы можете ее приобрести. Но обеспечить себя теплой одеждой за свой счет у вас не получится», — посетовала Бутина.

За свой труд заключенные получают скромное денежное вознаграждение. Заработать сложно, хотя многие пытаются, говорит правозащитница.

«При хорошем раскладе можно зарабатывать 24 доллара в месяц. В СИЗО – 7 долларов в месяц», — добавила она.

Бутина указала на несправедливость в отношении латиноамериканцев и афроамериканцев: последние попадают в тюрьмы в пять раз чаще, чем белые американцы. При этом институт защиты прав заключенных в США исторически отсутствует.

«Мало кто знает, что Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) существует только в России. У нас ведется наблюдение за тюрьмами. Я была в СИЗО №5 в Санкт-Петербурге, где сидят беременные. У меня была возможность поговорить с женщинами, позадавать вопросы. В США такой возможности нет. Когда мои адвокаты просили меня перевести из карцера в общую тюрьму и пытались выяснить, на каком основании меня там держали 4 месяца, к нам никого не допустили, поскольку нет такого порядка в США», — поделилась правозащитница.

В 2018 году Бутина была арестована в Вашингтоне по обвинению в работе иностранным агентом в США без регистрации. Она находилась в тюрьме города Александрия (штат Вирджиния).

Ранее Мария Бутина назвала главную проблему устройства жизни после тюрьмы. По ее словам, после заключения человеку сложнее всего приспособиться к новой жизни.

Такого же мнения придерживается член попечительского совета благотворительного фонда «Новая жизнь» Константин Шайфулин. Помимо этого, общественник считает, что бывшие заключенные сталкиваются с большими трудностями при устройстве на работу из-за отсутствия опыта и предвзятого отношения работодателя.