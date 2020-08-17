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18:14   17 Августа 2020
Политика

NI: КНДР играет важную роль в экономической войне Китая и США

NI: КНДР играет важную роль в экономической войне Китая и США

Северная корея не является "цепной собакой" Китайской Народной Республики, поскольку имеет геополитические рычаги давления на Пекин. Об этом проинформировало американское издание The National Interest.

По словам журналистов США, китайская сторона оказывает большое экономическое влияние на северокорейское государство. Однако Пекин не забывает про инвестиции, которые поступают в Пхеньян в немалых количествах. Все дело в том, что КНДР является некой буферной зоной между Китаем и Южной Кореей, которую поддерживают Соединенные Штаты. В сложившейся ситуации, когда между Вашингтоном и Пекином идет напряженная экономическая война, Пхеньян выступает в качестве прокитайского союзника в регионе.

Стоит отметить, что Китай может экономически повлиять на КНДР. Однако северокорейский лидер Ким Чен Ын в любой момент может пересмотреть свою позицию и отвернуться от КНР в пользу ее противников.

Телеканал "Царьград" сообщал, что Китай предпочел уклониться от переговоров по ядерному вооружению.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #кндр #китай #корея

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