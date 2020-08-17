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18:33   17 Августа 2020
Ближнее зарубежье

Рабочий автомобиль украинского журналиста сожгли под Киевом

Рабочий автомобиль украинского журналиста сожгли под Киевом

Украинскому журналисту программы «Схемы» Михаилу Ткачу в ночь на понедельник, 17 августа, сожгли рабочий автомобиль Kia Cerato под Киевом. По его словам, на этой машине снимали материалы для программ на протяжении четырех лет.

«Последний материал, над которым мы работали с важным членом съемочной группы, водителем Борисом Мазуром, на Kia Cerato – это «Короли дорог». Его уже посмотрели почти 700 тысяч зрителей. Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что за нашем авто и нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. Прослушка, поджог авто, что дальше?» – написал Михаил Ткач в Facebook.

При этом, в Управлении государственной охраны Украины заверили, что обвинения структуры в слежке за журналистами «Схем» безосновательны. Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на случившееся словам, что в декабре 2014-го неизвестные сожгли его машину. Полицейским понадобилось два месяца, чтобы найти и задержать преступников.

«Надеюсь, что и на этот раз правоохранительные органы максимально быстро найдут и привлекут к ответственности злоумышленников, которые подожгли авто журналиста программы «Схемы», — добавил президент.

Также на преступление отреагировала и пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, которая назвала недопустимым поджог автомобиля журналиста. По ее мнению, необходимо защищать свободу слова в стране.

«Журналистские расследования – это всегда опасная работа. Но ситуация, которая сложилась со «Схемами», – полностью недопустима. Очевидно, за годы деятельности у программы появились враги, о которых были сняты расследования», – считает Мендель.

Возбудили уголовное дело. Следователи рассматривают несколько версий — поджог автомобиля или самовозгорание из-за технической неисправности.

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Автор: Андрей Рыдаль
#украина #автомобиль #журналист #поджог

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