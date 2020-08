Рабочий автомобиль украинского журналиста сожгли под Киевом

Украинскому журналисту программы «Схемы» Михаилу Ткачу в ночь на понедельник, 17 августа, сожгли рабочий автомобиль Kia Cerato под Киевом. По его словам, на этой машине снимали материалы для программ на протяжении четырех лет.

Outrageous and terrifying. The car used by Ukrainian investigative journalists at @RFERL's @cxemu was torched overnight. It comes after several investigations into people associated with Zelensky's administration, the govt, and powerful oligarchs. ???? via @Tkach_Mykhailo pic.twitter.com/iCQ52PENdp