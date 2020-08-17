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 Литва хочет переизбрать действующего главу Белоруссии

Литва хочет переизбрать действующего главу Белоруссии
18:01   17 Августа 2020
Политика

Литва хочет переизбрать действующего главу Белоруссии

Литва хочет переизбрать действующего главу Белоруссии

Лидеры стран Балтии и Польши выступили за новые президентские выборы в Белоруссии. Соответствующее заявление появилось на сайте президента Литвы.

"Эту инициативу также поддержала лидер белорусского гражданского общества Светлана Тихановская, которая выступает за создание Координационного совета", — приводит РИА Новости слова главы Литвы Гитанаса Науседы.

Медиагруппа "Патриот" ранее заявляла, что считает необходимым обеспечить максимально непредвзятое освещение событий в Белоруссии. Также в "Патриоте" заверили, что окажут поддержку избранному президенту союзного государства.

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Автор: Илья Романович
#белоруссия #балтия #в мире

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