Литва хочет переизбрать действующего главу Белоруссии

Лидеры стран Балтии и Польши выступили за новые президентские выборы в Белоруссии. Соответствующее заявление появилось на сайте президента Литвы.

"Эту инициативу также поддержала лидер белорусского гражданского общества Светлана Тихановская, которая выступает за создание Координационного совета", — приводит РИА Новости слова главы Литвы Гитанаса Науседы.

Медиагруппа "Патриот" ранее заявляла, что считает необходимым обеспечить максимально непредвзятое освещение событий в Белоруссии. Также в "Патриоте" заверили, что окажут поддержку избранному президенту союзного государства.