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18:34   17 Августа 2020
Ближнее зарубежье

Куда податься Лукашенко? Дача в Балашихе, ОАЭ или Турция

Куда податься Лукашенко? Дача в Балашихе, ОАЭ или Турция

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов выполнить требования протестующих и передать свои полномочия после принятия новой конституции. Об этом он сообщил во время выступления перед рабочими Минского завода колесных тягачей в понедельник, 17 августа.

Лукашенко добавил, что не оставит пост президента под давлением. К тому, чтобы уйти со спокойной душой политик будет готов через год или два, когда будет принята конституция и найден достойный преемник, поскольку отдавать основной документ «непонятно кому» нельзя.

«Конституция новая нужна. Два варианта мне предложили. Я их отверг, потому что они мало отличаются от этой. Идет работа над третьим. Приходите, садитесь и работаем над конституцией, и выносим на референдум. И я вам свои полномочия по конституции передам. Но не под давлением и не через улицу», — сказал он.

Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко полагает, что остаться на родине на фоне продолжающихся протестов Александр Лукашенко сможет, если заручится поддержкой других стран, а также на основании соответствующего закона об амнистии.

«Нельзя исключать, что Лукашенко останется в Белоруссии. На это должны быть, в том числе, и внешние гарантии, возможно, должен быть принят какой-то закон парламентом Белоруссии об амнистии. Думаю, что Россия вполне может дать ему гарантии безопасности. Для бескровного разрешения кризиса это был бы вполне приемлемый вариант», — рассказал политолог в беседе с «Политикой Сегодня».

14 августа на совещании Александр Лукашенко опроверг сообщения о том, что покинул республику. Президент заявил: «Я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают». Вместе с тем, вероятные места «бегства» политика обсуждаются до сих пор. Так, ряд Telegram-каналов обратил внимание на то, что дачу в посёлке Салтыковка под Балашихой, которую в СМИ связывают с именем Лукашенко, сняли с продажи. Ранее дом в пяти километрах от Москвы готовы были отдать за 267 млн рублей.

Однако Лукашенко назвал эту информацию фейковой и призвал забрать найденный дом.

«И вы видите — иногда работают профессионально: постановочные кадры, фейки. У меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом. Я сейчас публично хочу сказать: нашли - заберите его», — передает слова президента агентство Белта.

Учредитель и директор «Института национальной стратегии», публицист и радиоведущий Станислав Белковский предположил, что Александр Лукашенко может обосноваться в Объединенных Арабских Эмиратах, где укрытие ему предоставит отрекшийся от престола бывший король Испании Хуан Карлос I. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«По некоторым данным, экс-король (хотя, строго говоря, бывших королей не бывает) Испании Хуан Карлос I находится в изгнании в Абу-Даби (ОАЭ). Со своею многолетней любовницей, дизайнером Мартой Гая. Пара живет в президентском номере крутого отеля (за 13 000 евро в сутки). Есть версия, что за сравнительно скромный гонорар (в пределах 10 млн евро) король готов проконсультировать Александра Лукашенко о перспективах и возможностях переезда последнего на постоянное место жительства в Объединенные Арабские Эмираты», — предположил Белковский.

9 августа доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ заявил о том, что в шесть часов вечера в турецком Бодруме приземлился самолет, вывезший из Белоруссии семью Лукашенко.

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Автор: Каролина Зулкарнаева
#белоруссия #лукашенко #резиденция президента

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