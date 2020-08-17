В Госдуме выступили за продление "детских" выплат для семей

Депутаты Государственной думы поддерживают предложение продлить материальную поддержку семей с детьми и начислить им дополнительные средства. О важности инициативы сообщил парламентарий Василий Власов.

Предложение продлить выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет поступило от простых россиян. Общественность выступила за расширение программы, так как доход многих граждан в условиях пандемии коронавируса мог существенно снизиться. В сентябре их ждут новые большие траты — необходимо собрать детей в школу.

В Государственной думе неоднократно выступали за продление программы материальной помощи, сообщил депутат Василий Власов ФБА "Экономика сегодня". Более того, инициатива парламентариев может позволить изменить условия программы и перечислить деньги большему количеству людей. Под новые условия смогут попасть семьи с детьми до 18 лет.