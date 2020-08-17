Демократы защищают Почтовую службу США от Трампа

Члены американского конгресса прервут летний отпуск, чтобы проголосовать по законопроекту о деятельности Почтовой службы США. Об этом сообщили спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния).

На своем сайте она опубликовала обращение к членам Палаты представителей с призывом вернуться к работе на этой неделе. Это необходимо для проведения голосования по "Закону о доставке для Америки", который запрещает Почтовой службе вносить изменения в свою работу. Об этом — в материале ТАСС.

Пелоси считает, что по всей стране президент США Дональд Трамп ведет целенаправленную работу против почты. По ее мнению, президенту содействует главный почтмейстер Луи Деджой. Якобы они делают все возможное, чтобы в стране не было голосования по почте во время президентских выборов в ноябре этого года.