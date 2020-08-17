Кравчук предложил Украине подписать с РФ новый договор по Донбассу

Первый президент Украины и руководитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил Киеву рассмотреть и подписать со сторонами переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, в том числе и с Россией, новый комплекс мер по безопасности.

Ранее замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак направил коллегам по «нормандской четверке» письмо, заявив о неэффективности переговоров в формате политических советников. Однако Козак не выдвигал предложений по выходу Москвы из этих переговоров.

РФ предложила ряд конкретных мер по повышению эффективности переговорного процесса в целях имплементации минских договоренностей и политического урегулирования конфликта на востоке Украины. Леонид Кравчук отметил, что изучил предложение Дмитрия Козака.

По его словам, если упомянутый документ сделать конкретным, тогда он не только послужит делу мира в Донбассе, но и не поставит никого в неловкое положение.

«Он не хочет делать вид, что что-то делается, а оно не делается. Поэтому я верю в то, что этот документ будет конкретным, будет служить делу мира в Донбассе, а не будет ставить кого-то в неудобное положение и не будет написан таким образом, что любые шаги делаются за счет другой стороны. А это будет движение навстречу друг другу. Мы готовы рассмотреть такой документ и подписать его», — сказал Леонид Кравчук.

При этом, первый президент Украины отметил, что сейчас проекта такого документа нет, но, когда он появится, с ним ознакомятся.