Японская экономика испытала крупнейшее падение с 1980 года

Падение ВВП Японии во втором квартале текущего года стало крупнейшим за последние 40 лет и составило 7,8% по сравнению с предыдущим кварталом, говорится в отчете правительства страны.

Это сильнейшее сокращение японской экономики с 1980 года, когда началась публикация квартальной статистики. Значительное падение ВВП вызвано пандемией COVID-19 и введением карантинных ограничений.

В годовом выражении экономика Японии потеряла 27,8%, что также является рекордным показателем. Из-за закрытия общественных заведений потребительские траты сократились на 8,2% по сравнению с показателями начала года. Доходы Японии от экспорта и туризма по итогам второго квартала упали на 18,5%, говорится в отчете кабмина.

При этом Япония пережила второй квартал нынешнего года значительно лучше многих развитых стран. Например, США за этот же период потеряли 9,5% ВВП, Германия — 10,1%, а Великобритания — целых 20,4%.