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17:08   17 Августа 2020
Политика

Лукашенко назвал условие проведения новых выборов президента Белоруссии

Лукашенко назвал условие проведения новых выборов президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил проведение новых президентских выборов, если в стране примут новую Конституции. Об этом белорусский лидер сообщил в ходе беседы с народом.

Принятие нового основного закона Белоруссии должно проходить в рамках референдума, обратил особое внимание Лукашенко. По мнению белорусского лидера, поправки в документ нужно внести таким образом, чтобы "даже альтернативщики были не против".

Президентские выборы состоялись в Белоруссии 9 августа. Победу на выборах в очередной раз одержал Лукашенко. По данным ЦИК, больше 80% белорусов проголосовали за него на выборах. Кандидат в президенты Светлана Тихановская набрала около 10% голосов избирателей и покинула страну после выборов.

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Автор: Юлия Яковлева
#выборы #белоруссия #лукашенко #конституция

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