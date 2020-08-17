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17:28   17 Августа 2020
Россия

Почему экс-заключенные возвращаются в тюрьмы обсудили в «Патриоте»

Почему экс-заключенные возвращаются в тюрьмы обсудили в «Патриоте»

Бывшие заключенные возвращаются в тюрьмы, так как не могут найти работу. Такое мнение высказал член попечительского совета благотворительного фонда «Новая жизнь» Константин Шайфулин во время онлайн-эфира в Медиагруппе «Патриот». По его словам, в СИЗО отсутствует обучение каким-либо специальностям, и заключенные после освобождения не могут найти себя ни в одной сфере.

 «Если раньше в советские времени, наоборот, заставляли работать, то сейчас работы нет, развития нет. Нужно начинать в тюрьме, а встречать их здесь. Чтобы они уже знали, что они выйдут и смогут работать по полученной специальности», — предложил Шайфулин.

Не берут на работу и из-за предвзятого отношения к «отбывшим», продолжает общественник. По мнению многих работодателей, представители такой категории граждан вряд ли станут эффективными сотрудниками.

Почему бывшие заключенные снова возвращаются в тюрьмы обсудили в «Патриоте»

Еще один фактор, который подталкивает бывших заключенных возвращаться – отсутствие представления, как жить дальше. А помочь социализироваться им никто не спешит, указывает Константин Шайфулин.

«Человеку, который отбывал наказание, в принципе тяжело опять вернуться в жизнь. Многие сидят 10–15 лет, как они могут вернуться и нормально жить в нашем социуме? Кто-то выходит обозленным. У кого-то него нет друзей, близких, семьи. Его мало что держит, и он в итоге попадает обратно. А государство помогает им, пока они находятся в тюрьме, а когда освобождаются, то оно уже ими не занимается», — говорит спикер.

Общественник уверен, что роста криминала в стране можно избежать. Все зависит от правильного социального воспитания.

«Нужно доводить до людей, что в жизни мы не должны никому нести вред. Если будет такое понимание, то они будут приносить пользу», — считает он.

Такого же мнения придерживается депутат Госдумы Константин Черкасов. По его словам, родители должны со всей серьезностью подойти к воспитанию своего ребенка, чтобы из него не вырос будущий уголовник. Однако роль государства в данной ситуации также важна.

«Мы говорим о воспитании, которое начинается с детства и с подросткового возраста. Романтизация тюрьм сегодня приходит не только через музыку, но и через соцсети, и новые каналы. Поэтому здесь роль государства и экспертов. В том числе это касается контроля бюджетных средств: какие фильмы снимаются, какие актеры играют роли, какие средства выделяются на организацию не профессионального спорта», — отметил депутат.

 

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Автор: Карина Азоян
#россия #сизо #заключенные

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