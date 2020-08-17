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17:06   17 Августа 2020
Политика

Махонин рассказал Путину о ситуации с коронавирусом в Пермском крае

Махонин рассказал Путину о ситуации с коронавирусом в Пермском крае

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин описал ситуацию с коронавирусом в регионе как стабильную. Об этом он заявил во время онлайн-совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пермский край начинает постепенно выходить из режима ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Регион занимает 75-е место по числу заразившихся на 100 тысяч населения, указано на портале Кремля.

Махонин сообщил, что регион переходит к плановой работе медицинских учреждений и приему узких специалистов. По его словам, с 1 сентября школы в Пермском крае могут начать работать в обычном режиме. Врио губернатора сообщил, что жители региона пройдут вакцинацию от вируса гриппа.

Телеканал "360" сообщал о сроках вакцинации российских медиков от коронавирусной инфекции.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #кремль #махонин

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