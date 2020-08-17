«Америка разрушит сама себя»: Бутина о политике «запретов» США

Президент США Дональд Трамп продолжает борьбу с приложением для публикации коротких видео TikTok. В то же время Вашингтон пытается наложить все больше санкций на российский газопровод «Северный поток — 2» и компании, которые занимаются его строительством.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» российская политическая активистка и правозащитница Мария Бутина объяснила, почему США так настойчиво пытаются запретить китайский сервис и российский газопровод.

«Все дело в вопросе мирового господства. США хотят быть единственным и доминирующим игроком на мировой арене, и они делают все, чтобы добиться этой цели», — заявила Бутина.

Ради этой цели Вашингтон готов ограничить доступ американцев к сервису для публикации коротких смешных видео — TikTok. 15 августа 2020 года власти США на законодательном уровне ограничили деятельность китайского приложения на территории страны. Так, Трамп распорядился запретить сделку компании ByteDance — владелец TikTok — с музыкальным сервисом musical.ly. Она могла спасти сервис от блокировки в США.

Глава Белого дома заявил, что в результате одобрения сделки угроза национальной безопасности государства значительно возросла. Политик убежден, что таким образом корпорация открыла себе доступ к личным данным американских пользователей. По его словам, для подобного заявления у него есть все основания, которые подкреплены «достоверными данными».

«США просто пытаются заработать денег. Вопрос далеко не в защите данных граждан. У них для этой цели существуют целые агентства. Вашингтон неоднократно нарушал закон о личной переписке. Мне кажется, Штаты просто переживают за свой кошелек. Они пытаются запретить неугодные публикации, телеканалы и прочие виды данных», — полагает Бутина.

Когда речь идет о доступе к личным данным пользователей, на первое место встает Facebook. Соцсеть Марка Цукерберга уже не раз была замечена в сотрудничестве со спецслужбами США. Вашингтон инициировал проверку TikTok из-за того, что сервис «угрожает национальной безопасности» страны. В Белом доме полагают, что китайская разведка использует приложение с короткими развлекательными видео для слежки за американцами.

Но предположение Бутиной об экономической стороне вопроса также имеет право на существование: TikTok всего за два года существования достиг отметки в 800 миллионов активных пользователей по всему миру. У принадлежащего Facebook Instagram — на двести миллионов пользователей больше, но и на рынке соцсеть существует уже десять лет. Поэтому темпы роста популярности китайского сервиса могут ни на шутку беспокоить США.

Политическая активистка также обратила внимание, что Россия сейчас хорошо защищена от воздействия Запада. По словам Бутиной, с момента распада СССР страна поняла, что нельзя основываться на зарубежных ценностях.

США отличаются глобалистским подходом: страна готова противостоять даже собственным союзникам по Североатлантическому альянсу, лишь бы не отступаться от первоначальной позиции. Это отлично видно по противостоянию Вашингтона с «Северным потоком — 2», указала правозащитница.

«Политика Сегодня» уже писала, что Государственный департамент США получил ноту протеста от 24 стран Евросоюза (ЕС). Европейские государства выразили позицию, что ограничения со стороны США в отношении российского газопровода нарушают международное право. Содержание протестного обращения повторяет слова верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля. Испанский политик заявил, что стратегия развития европейских стран должна выстраиваться и определяться именно в ЕС, а не путем вмешательства третьих государств.

Вмешательство в дела других государств не сыграют Вашингтону на руку, уверена Бутина. Тем более в то время, когда американские власти не могут разобраться с протестами на собственных улицах.

«Я думаю, что Америка разрушит себя сама. Когда ты запускаешь процесс цветных революций, это не может пройти бесследно. Мир — это единая экосистема. Протесты Black Lives Matter в США это отлично показали. Проблема находится внутри», — заключила правозащитница.

Газопровод «Северный поток — 2» соединит Россию и Германию: начальная точка располагается в районе Усть-Луги, Ленинградская область, а конечная — в районе Грайфсвальда, ФРГ. Две нитки трубопровода укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим «Северным потоком». Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров в год, а длина труб оценивается в 1200 километров.

Изначально задумывалось, что СП-2 заработает уже в 2020 году, однако из-за санкций США строительство газопровода пошло медленнее. Вашингтон, надеясь войти на европейский рынок со своим сланцевым газом, ввел ограничения против компаний, которые занимаются строительством российского проекта. Однако «Газпром» не отказался от реализации. Также среди противников — Украина. Официальный Киев боится потерять доходы от транзита газа России по своей территории.

Первые санкции со стороны Вашингтона в отношении «Северного потока — 2» были введены в 2019 году. Тогда ограничения официально прописали в Оборонном бюджете США на 2020 год. 15 июля госсекретарь США Майк Помпео пригрозил новыми мерами против газопровода. Политик подчеркнул, что все компании-участники, заинтересованные в продолжении строительства СП-2 подпадут под закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) от 2017 года.