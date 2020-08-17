Владельцев баров на Рубинштейна могут обязать изменить график работы

Петербуржцы, которые проживают на главной ресторанной улице Северной столицы, начали активно жаловаться на шум посреди ночи и сигаретный дым.

Рестораторы не в силах справиться с проблемой. Поэтому за ее решение принялись в администрации Центрального района Санкт-Петербурга. На улице Рубинштейна следует вернуть курительные комнаты, считает глава района Максим Мейксин. Также было предложено изменить график работы заведений. Однако работать только до 22:00 согласны не все предприниматели.

Ситуация с шумными отдыхающими на ресторанной улице постоянно находится на контроле Смольного. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Он сообщил, что члены Комитета по законности и правопорядку вместе с сотрудниками правоохранительных органов уже провели несколько рейдов в поисках нарушителей.