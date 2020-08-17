Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Бутина озвучила главную проблему устройства жизни после тюрьмы

Бутина озвучила главную проблему устройства жизни после тюрьмы

 «Америка разрушит сама себя»: Бутина о политике «запретов» США

«Америка разрушит сама себя»: Бутина о политике «запретов» США
Кравчук предложил Украине подписать с РФ новый договор по Донбассу

Кравчук предложил Украине подписать с РФ новый договор по Донбассу

 В Госдуме выступили за продление "детских" выплат для семей

В Госдуме выступили за продление "детских" выплат для семей
Литва хочет переизбрать действующего главу Белоруссии

Литва хочет переизбрать действующего главу Белоруссии

 Демократы защищают Почтовую службу США от Трампа

Демократы защищают Почтовую службу США от Трампа
Бутина озвучила главную проблему устройства жизни после тюрьмы

Бутина озвучила главную проблему устройства жизни после тюрьмы

 «Америка разрушит сама себя»: Бутина о политике «запретов» США

«Америка разрушит сама себя»: Бутина о политике «запретов» США
Кравчук предложил Украине подписать с РФ новый договор по Донбассу

Кравчук предложил Украине подписать с РФ новый договор по Донбассу

 В Госдуме выступили за продление "детских" выплат для семей

В Госдуме выступили за продление "детских" выплат для семей
Литва хочет переизбрать действующего главу Белоруссии

Литва хочет переизбрать действующего главу Белоруссии

 Демократы защищают Почтовую службу США от Трампа

Демократы защищают Почтовую службу США от Трампа
16:57   17 Августа 2020
Общество

Владельцев баров на Рубинштейна могут обязать изменить график работы

Владельцев баров на Рубинштейна могут обязать изменить график работы

Петербуржцы, которые проживают на главной ресторанной улице Северной столицы, начали активно жаловаться на шум посреди ночи и сигаретный дым.

Рестораторы не в силах справиться с проблемой. Поэтому за ее решение принялись в администрации Центрального района Санкт-Петербурга. На улице Рубинштейна следует вернуть курительные комнаты, считает глава района Максим Мейксин. Также было предложено изменить график работы заведений. Однако работать только до 22:00 согласны не все предприниматели.

Ситуация с шумными отдыхающими на ресторанной улице постоянно находится на контроле Смольного. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Он сообщил, что члены Комитета по законности и правопорядку вместе с сотрудниками правоохранительных органов уже провели несколько рейдов в поисках нарушителей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#петербург #беглов #Рубинштейна

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...