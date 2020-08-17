Хасиды без труда обошли коронавирусный запрет въезда на Украину

Возможный приезд на Украину десятков тысяч паломников-хасидов для празднования Рош ха-Шана возмутил мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, который считает ситуацию несправедливой, по отношению к украинцам и призывает президента Владимира Зеленского вмешаться.

Как написал Бондаренко на своей странице в социальной сети Facebook, хасиды собираются традиционно отметить религиозный праздник Рош ха-Шана в украинском городе Умань. Для того, чтобы обойти введенный ради сдерживания эпидемии коронавируса запрет для иностранных на въезд на Украину, хасиды придумали оформлять временный вид на жительство за 300-500 долларов. Таким образом они получают законное право въехать на украинскую территорию, вне зависимости от того, какая ситуации с эпидемией коронавируса у них в стране отправления. Это, по мнению мэра Черкасс, несправедливо по отношению к украинцам.

«Нас возмущает история с принятием решения по хасидам. Получается, украинцы сейчас не имеют права свободно посетить Израиль и США, где уровень эпидемической угрозы значительно выше украинского, — подчеркнул Бондаренко. — А вот тамошние граждане имеют право приехать в украинский город и свободно праздновать здесь религиозный праздник».

При этом он особо отметил, что десятки тысяч приезжих хасидов могут оказаться заражены коронавирусом, то есть они представляют собой угрозу для украинцев. Кроме того, мэр напомнил, что на протяжении многих месяцев гражданам Украины было запрещено проводить праздники, они были лишены право на работу и на досуг, однако все это оказывается разрешено на Украине для иностранцев.

Напомним, еврейский праздник Рош ха-Шана – представляет собой празднование Нового года, которое традиционно на протяжении нескольких дней проводится в украинском городе Ухань, где был похоронен рабби Нахман – основатель брацлавского хасизма.