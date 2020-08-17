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18:01   17 Августа 2020
Россия

Бутина озвучила главную проблему устройства жизни после тюрьмы

Бутина озвучила главную проблему устройства жизни после тюрьмы

Член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ, политическая активистка Мария Бутина считает, что после заключения человеку сложнее всего приспособиться к новой жизни.

«Вопрос ресоциализации заключенных — ключевой. Сегодня в РФ количество заключенных сокращается. Существуют различные варианты, кроме помещения человека в места лишения свободы. Необходимо находить альтернативы. Тюрьма не исправляет, попадая в среду он перенимает чужие знания и навыки», — сказала Бутина.

Также Бутина, выступая на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот», призвала понимать, по каким причинам человек идет на преступление. По ее словам, около 40% воспитанников детских домов попадают в тюрьму.

«Возможно, они пошли на преступление из-за бедности, кто-то из-за протеста. Необходимо больше внимания со стороны всех органов, ведущих расследование, невинного человека нельзя отправлять в тюрьму. Преступление, связанное с распространением наркотиков, ужасное. Такие граждане — убийцы. Они подвергают опасности молодежь, это страшная вещь, которая оправдана быть не может», — высказалась Бутина.

Важно, какой срок получает человек, продолжила Бутина. Однако есть преступления, которые обязательно должны наказывается лишением свободы, среди них, например, педофилия.

Бутина озвучила главную проблему устройства жизни после тюрьмы

Освобожденная из американской тюрьмы россиянка отметила, что в США есть поправка в Конституции, которая отменяется рабство везде, кроме тюрьмы. В тюрьмах работают и заключенным «платят копейки». Можно зарабатывать 24 доллара в месяц, а в СИЗО — 7 долларов.

«От рабства никто не ушел. Любые передачи в тюрьмах запрещены. Теплую одежду вам не дадут, вы можете ее приобрести. Обеспечить себя теплой одеждой за свой счет у вас не получится», — завершила Бутина.

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Автор: Андрей Рыдаль
#россия #сша #тюрьма #бутина

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