Бутина озвучила главную проблему устройства жизни после тюрьмы

Член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ, политическая активистка Мария Бутина считает, что после заключения человеку сложнее всего приспособиться к новой жизни.

«Вопрос ресоциализации заключенных — ключевой. Сегодня в РФ количество заключенных сокращается. Существуют различные варианты, кроме помещения человека в места лишения свободы. Необходимо находить альтернативы. Тюрьма не исправляет, попадая в среду он перенимает чужие знания и навыки», — сказала Бутина.

Также Бутина, выступая на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот», призвала понимать, по каким причинам человек идет на преступление. По ее словам, около 40% воспитанников детских домов попадают в тюрьму.

«Возможно, они пошли на преступление из-за бедности, кто-то из-за протеста. Необходимо больше внимания со стороны всех органов, ведущих расследование, невинного человека нельзя отправлять в тюрьму. Преступление, связанное с распространением наркотиков, ужасное. Такие граждане — убийцы. Они подвергают опасности молодежь, это страшная вещь, которая оправдана быть не может», — высказалась Бутина.

Важно, какой срок получает человек, продолжила Бутина. Однако есть преступления, которые обязательно должны наказывается лишением свободы, среди них, например, педофилия.

Освобожденная из американской тюрьмы россиянка отметила, что в США есть поправка в Конституции, которая отменяется рабство везде, кроме тюрьмы. В тюрьмах работают и заключенным «платят копейки». Можно зарабатывать 24 доллара в месяц, а в СИЗО — 7 долларов.