Депутаты ЕП отрицают итоги президентских выборов в РБ

Члены Европейского парламента не признали результаты выборов президента Белоруссии. Об этом говорится в коллективном заявлении партий ЕП.

Парламентарии заявили, что не признают белорусского лидера Александра Лукашенко переизбранным президентом. Депутаты считают его персоной нон грата в Европейском союзе, пишет Федеральное агентство новостей.

Президентские выборы прошли на территории Белоруссии 9 августа. По данным Центризбиркома страны, Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей.