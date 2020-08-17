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16:42   17 Августа 2020
Политика

Депутаты ЕП отрицают итоги президентских выборов в РБ

Депутаты ЕП отрицают итоги президентских выборов в РБ

Члены Европейского парламента не признали результаты выборов президента Белоруссии. Об этом говорится в коллективном заявлении партий ЕП.

Парламентарии заявили, что не признают белорусского лидера Александра Лукашенко переизбранным президентом. Депутаты считают его персоной нон грата в Европейском союзе, пишет Федеральное агентство новостей.

Президентские выборы прошли на территории Белоруссии 9 августа. По данным Центризбиркома страны, Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей.

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Автор: Кристина Мокроусова
#выборы #европарламент #белоруссия

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