Фургал попросил суд разблокировать зарплатную карту из-за кредита

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обратился в суд просьбой о разблокировке его зарплатной карты, так как с ее помощью он оплачивает ранее взятый кредит.

Информация о заявлении Фургала появилось 17 августа, когда проходило слушание в зале Мосгорсуда по жалобе на арест имущества, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, присутствовавшего на заседании.

"Следствие не предоставило данных, что деньги, находящиеся на ней, получены мной незаконным путем", — сказал экс-глава региона.

Также он попросил предоставить ему новую обувь и футболки, отметив, что получил разрешение у начальника СИЗО. Однако, чтобы передать необходимые вещи, потребуется время. Позднее стало известно, что у Фургала уже находятся почти 300 книг.