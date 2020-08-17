Россияне увидят "карту минных полей" благодаря "Шугалею-2"

Важность киноленты "Шугалей-2" трудно переоценить, так как она показывает "карту минных полей". Об этом в понедельник, 17 августа, заявил генерал-майор ФСБ, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Александр Михайлов.

В беседе с корреспондентом интернет-издания "ПолитЭксперт" генерал-майор обсудил фильм "Шугалей-2", рассказывающий о реальной истории похищения российских социологов в Ливии. По мнению собеседника агентства, подобные киноленты показывают "карту минных полей".

Михайлов призвал россиян обязательно посмотреть вторую часть фильма про своих соотечественников, попавших в трудную жизненную ситуацию. Он также выразил надежду на скорейшее возвращение российских ученых — Максима Шугалея и Самера Суэйфана — на родину.

По словам генерал-майора, наша страна не может бросить своих. Она — не Америка, чтобы подогнать флот к берегам и отбомбить какой-то город. Поэтому очень важно показывать такие фильмы, как "Шугалей" — это профилактическая работа для определения "опасных зон".