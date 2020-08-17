Гендиректора таможни Ливана арестовали по делу о взрыве в Бейруте

Генеральный директор таможенной службы Ливана Бадри Дахер был арестован по решению суда в рамках расследования причин взрыва в потру Бейрута. Об этом сообщает ливанское агентство NNA.

Взрыв в порту ливанского города прогремел 4 августа. В результате инцидента были повреждены тысячи домов, более 300 тысяч человек остались без жилищ. Погибли 178 человек, ранения получили более 6 тыс. жителей. Десятки человек еще не найдены. Местные власти сообщили, что на восстановление города может потребоваться до 15 млрд долларов.