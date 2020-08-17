Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Разрушение стабильности: Макаренко напомнил о пагубном влиянии Facebook

Разрушение стабильности: Макаренко напомнил о пагубном влиянии Facebook

 Депутат Тарасенко усомнился в послаблениях работникам на день рождения

Депутат Тарасенко усомнился в послаблениях работникам на день рождения
Бутина сравнила ситуацию в Белоруссии с басней Крылова

Бутина сравнила ситуацию в Белоруссии с басней Крылова

 Удаленное оформление пенсий доступно россиянам до конца августа

Удаленное оформление пенсий доступно россиянам до конца августа
Бутина не видит в Тихановской кандидата от народа

Бутина не видит в Тихановской кандидата от народа

 Планомерный процесс отказа от доллара отразится на США через 5-10 лет

Планомерный процесс отказа от доллара отразится на США через 5-10 лет
Разрушение стабильности: Макаренко напомнил о пагубном влиянии Facebook

Разрушение стабильности: Макаренко напомнил о пагубном влиянии Facebook

 Депутат Тарасенко усомнился в послаблениях работникам на день рождения

Депутат Тарасенко усомнился в послаблениях работникам на день рождения
Бутина сравнила ситуацию в Белоруссии с басней Крылова

Бутина сравнила ситуацию в Белоруссии с басней Крылова

 Удаленное оформление пенсий доступно россиянам до конца августа

Удаленное оформление пенсий доступно россиянам до конца августа
Бутина не видит в Тихановской кандидата от народа

Бутина не видит в Тихановской кандидата от народа

 Планомерный процесс отказа от доллара отразится на США через 5-10 лет

Планомерный процесс отказа от доллара отразится на США через 5-10 лет
16:14   17 Августа 2020
Происшествия

Гендиректора таможни Ливана арестовали по делу о взрыве в Бейруте

Гендиректора таможни Ливана арестовали по делу о взрыве в Бейруте

Генеральный директор таможенной службы Ливана Бадри Дахер был арестован по решению суда в рамках расследования причин взрыва в потру Бейрута. Об этом сообщает ливанское агентство NNA.

Взрыв в порту ливанского города прогремел 4 августа. В результате инцидента были повреждены тысячи домов, более 300 тысяч человек остались без жилищ. Погибли 178 человек, ранения получили более 6 тыс. жителей. Десятки человек еще не найдены. Местные власти сообщили, что на восстановление города может потребоваться до 15 млрд долларов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#взрыв #ливан #бейрут

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...