Погребинский оценил способности Тихановской возглавить Белоруссию

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая ранее в своем видеообращении заявила, что готова стать национальным лидером, является просто игрушкой в чужих руках.

Такое мнение в интервью изданию «Взгляд» высказал киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя опубликованную в понедельник видеозапись. По его словам, заявления Тихановской лишены энергетики. Обладая «антихаризмой», она в принципе не способна возглавить нацию, поэтому можно только предположить, что ею играют, чтобы свалить президента Белоруссии Александра Лукашенко, и то это делается без далеко идущих планов.

«Что касается ее призыва к силовикам – у них ведь есть украинский опыт, они помнят, что произошло с «Беркутом». Возможно, это одна из причин, почему они столь агрессивно и немотивированно лупили протестующих. Но ее обещание простить силовиков – это не аргумент», — отметил глава Киевского Центра политических исследований и конфликтологии.

Слова Тихановской не производят никакого впечатления претензии на лидерство, отметил Погребинский. Несмотря даже на то, что в ее выступлении грамотно расставлены акценты, которые чем-то даже напоминают посыл предвыборных речей Владимира Зеленского «за все хорошее, против всего плохого», ее обращение отличается очень слабой подачей.

«Что может быть аргументом, так это предательство в верхних эшелонах власти. Например, со стороны министра иностранных дел Владимира Макея, или со стороны начальников КГБ и Минобороны, — считает украинский политолог. — Если они примут решение сдать Лукашенко на каких-то условиях, то только в ходе переговоров. Но с кем им вести переговоры? С Тихановской по видеосвязи?».

Напомним, после прошедших в Белоруссии 9 августа президентских выборов, победу на которых, по данным ЦИК, одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, в стране на протяжении недели продолжались акции протеста и массовые беспорядки. В ходе протестов, представители оппозиции заявляли, что не согласны с официально озвученными результатами подсчета голосов и требовали их пересчета. При этом представители правоохранительных органов Белоруссии активно применяли силу для разгона протестующих.

Ранее 17 августа Светлана Тихановская, опубликовала на YouTube, в котором она заявила, что готова взять на себя ответственность и стать национальным лидером ради того, чтобы Белоруссия вошла в нормальный ритм и успокоилась. При этом экс-кандидат в президенты потребовала освободить все, кто был задержан в ходе акций протеста и беспорядков, продолжавшихся всю минувшую неделю, а также подготовить проведение новых «честных, прозрачных и реальных» выборов президента Белоруссии, результаты которых признает международное сообщество.