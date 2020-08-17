Удаленное оформление пенсий доступно россиянам до конца августа

Пенсионный фонд России сохранит возможность оформить ряд выплат без посещения региональных отделений организации. Это позволит пожилым гражданам соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса.

Упрощенная система оформления социальных выплат была введена ПФР во время пандемии — ранее для подачи заявления гражданам России требовалось лично присутствовать в отделении фонда. По новым правилам можно оформить выплату пенсии, социальных пособий и выплат на детей. Действовать эти правила будут вплоть до конца августа текущего года.

Все необходимые материалы можно получить в личном кабинете на сайте ПФР или на портале "Госуслуги". При этом большую часть информации Пенсионный фонд получит по межведомственным каналам, что исключает необходимость самостоятельно собирать справки.