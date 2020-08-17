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16:07   17 Августа 2020
Общество

Разрушение стабильности: Макаренко напомнил о пагубном влиянии Facebook

Разрушение стабильности: Макаренко напомнил о пагубном влиянии Facebook

Западная социальная сеть Facebook является лидером по манипуляциям общественным мнением среди всех медиа. Этот интернет-ресурс разрушает стабильность РФ, напомнил общественный деятель Эрнест Макаренко.

Навязываемая русскому миру с помощью Facebook идеология пагубно влияет на стабильность государства. Это видно по странам Украины и Белоруссии, отметил эксперт. Россия не должна отдавать на откуп Соединенным Штатам соцсети, технологии, приложения для смартфонов и прочие разработки. В стране необходимо создать конкурентоспособные интернет-платформы, которые смогут поступить на зарубежный рынок и укрепить позицию России в мире, подчеркнул Макаренко.

"Мы упускаем и идеологию, и колоссальный финансовый рынок, который нужен нашей стране", — заявил специалист.

Российским разработчикам приложений нужна политическая воля, как в случае с вакциной против коронавирусной инфекции. РФ должна продвигать свою идеологию, пишет Nation News. На данный момент мощнейший ресурс находится в руках противника, что преступно перед будущим России. Эту ситуацию необходимо переломить, призвал эксперт.

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Автор: Василий Пименов
#интернет #соцсети #facebook #стабильность #макаренко

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