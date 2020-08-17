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15:57   17 Августа 2020
Происшествия

Потерпевшие по делу Ефремова требуют от артиста 16 млн рублей компенсации

Потерпевшие по делу Ефремова требуют от артиста 16 млн рублей компенсации

Семья погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова требует от актера более 16 миллионов рублей в качестве компенсации по уголовному делу. Об этом сообщил адвокат подсудимого Эльман Пашаев.

Родственники Сергея Захарова, погибшего в аварии, которую устроил Михаил Ефремов, требуют взыскать с артиста более 16 миллионов рублей компенсации. Сумму озвучил адвокат актера Эльман Пашаев.

Практика показывает, отметил он при этом, что по делам подобного рода редко удается добиться выплаты даже в 200 тыс. рублей. Ефремова обвиняют в ДТП, которое произошло 8 июня в центре Москвы. На своем внедорожнике пьяный актер протаранил на встречной полосе фургон, водитель которого погиб. Теперь Ефремову грозит до 12 лет колонии.

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Автор: Яна Либерман
#компенсация #ефремов #захаров #сумма #пашаев

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