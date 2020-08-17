Экономист усомнился в обвале рынка золота из-за вакцины от COVID-19

Российская вакцина от COVID-19 спровоцировала резкое падение цен на золото, полагают аналитики. Как сообщают «Известия», 11 августа стоимость драгоценного металла упала до рекордного минимума – более чем на 100 долларов. Хотя последние несколько месяцев показатели лишь росли, не раз обновляя годовые максимумы.

Однако, по словам экономиста и ведущего аналитика РИСИ Павла Захарова, регистрация вакцины не может так сильно влиять на стоимость золота, ведь она не единственная в мире.

«Сейчас и США, и ЕС, и другие страны ведут разработку вакцины в том числе. И у них она уже на третьей стадии разработки», — пояснил он в комментарии «Политике Сегодня».

Здесь главное – сам факт появления защиты от инфекции, а не то, какая страна смогла его изобрести. Когда люди перестанут заболевать, закончится пандемия, а вслед за этим восстановится экономика.

«Поэтому не будет нужды в таких активах, как золото», — говорит эксперт.

Павел Захаров также добавил, что цены на золото будут зависеть от мирового рынка: если он посчитает, что пандемия близится к завершению, то цены на золото еще больше упадут. В противном случае – снова поднимутся.

Однако маловероятно, что рост цены на драгоценный металл прекратился надолго, так же как и падение к докризисному уровню в будущем. Во-первых, это связано с крайне низкими ставками наиболее надежных активов, в первую очередь государственных облигаций США, что побуждает инвесторов искать альтернативы. А во-вторых, Центробанк России продолжает политику по привлечению инвестиций.

Аналитики полагают, что сложившаяся ситуация особенно выгодна для стран, добывающих золото: Китай, ЮАР, Австралия и Россия. Дело в том, что во времена коронакризиса этот драгоценный металл стал очень востребованным товаром для экспорта. Его продажа позволяет значительно улучшить экономическое положение страны.