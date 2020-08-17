ВШЭ составила рейтинг регионов России по безработице во время пандемии

Аналитики Высшей школы экономики изучили последствия пандемии коронавируса и ее влияние на российские регионы. Составленный ими рейтинг показывает связь между инфекцией на ростом безработицы.

Основой для рейтинга стали открытые данные о ситуации в экономике регионов во время режима самоизоляции. Эксперты ВШЭ учли сведения о безработице, росте региональной инфляции и динамике изменения зарплат. В некоторых субъектах РФ ежемесячный доход граждан мог уменьшиться более чем на 10% — такая ситуация наблюдается в Новгородской области, пишут "Ведомости".

Наиболее серьезные последствия коронакризис оказал на Владимирскую, Костромскую и Новгородскую области. Кроме того, наблюдается рост безработицы в республиках Дагестан, Ингушетия, Башкирия и Удмуртия. Многие регионы смогли сохранить свою финансовую стабильность в непростой период. Последствия пандемии слабо проявились на Чукотке, Камчатке и в Астраханской области.