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15:51   17 Августа 2020
Экономика

ВШЭ составила рейтинг регионов России по безработице во время пандемии

ВШЭ составила рейтинг регионов России по безработице во время пандемии

Аналитики Высшей школы экономики изучили последствия пандемии коронавируса и ее влияние на российские регионы. Составленный ими рейтинг показывает связь между инфекцией на ростом безработицы.

Основой для рейтинга стали открытые данные о ситуации в экономике регионов во время режима самоизоляции. Эксперты ВШЭ учли сведения о безработице, росте региональной инфляции и динамике изменения зарплат. В некоторых субъектах РФ ежемесячный доход граждан мог уменьшиться более чем на 10% — такая ситуация наблюдается в Новгородской области, пишут "Ведомости".

Наиболее серьезные последствия коронакризис оказал на Владимирскую, Костромскую и Новгородскую области. Кроме того, наблюдается рост безработицы в республиках Дагестан, Ингушетия, Башкирия и Удмуртия. Многие регионы смогли сохранить свою финансовую стабильность в непростой период. Последствия пандемии слабо проявились на Чукотке, Камчатке и в Астраханской области.

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Автор: Юлия Яковлева
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