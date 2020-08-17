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16:22   17 Августа 2020
Ближнее зарубежье

Бутина сравнила ситуацию в Белоруссии с басней Крылова

Бутина сравнила ситуацию в Белоруссии с басней Крылова

Ситуация в Белоруссии в преддверии президентских выборов, когда глава Госдепартамента США Майк Помпео посетил республику с призывами показать независимость и проявить антироссийскую позицию в обмен на ресурсы, очень напоминает басню Ивана Крылова.

Об этом рассказала российская политическая активистка и правозащитница Мария Бутина, выступая в понедельник, 17 августа, на прошедшей в Медиагруппе «Патриот» пресс-конференции.

«Мне вспоминается басня Крылова, когда бог послал кусочек сыра вороне, вот приходит льстивая лисица. "В сердце лесть всегда отыщет уголок", — поделилась активистка ассоциацией. — 1 мая приезжает Помпео: "Покажи свою независимость мы тебе 100% ресурсов предоставим". Было требование принять антироссийскую сторону».

Бутина сравнила ситуацию в Белоруссии с басней Крылова

И Лукашенко, по ее словам, пошел навстречу Помпео. Это выразилось в аресте 33 российских граждан, в восхвалении бывшего российского президента Бориса Ельцина, и в рассказах о личных встречах с главой РФ Владимиром Путиным. Заявляя перед выборами о том, что Белоруссия «не совсем» с Россией, Лукашенко пошел против собственного электората, добавила она.

«Многие вещи некрасиво выносить на публику, — добавила Мария Бутина. – Он (Лукашенко) позволил (украинскому пропагандисту Дмитрию) Гордону спекулировать на собственном имени».

Бутина сравнила ситуацию в Белоруссии с басней Крылова

Очень плохо, по ее словам, что больше белорусских студентов едут учиться в Европу, чем в Россию. Россия пока не научилась подавать свою идеологию так умело, как это давно делают США.

«Истинный патриотизм для РФ содержится в истории, великой культуре. Ценности США — это вседозволенность, классический либерализм. Россия говорит о консервативных ценностях – папа, мама и дети, о том, что нужно выстраивать отношения на основе вежливости и справедливости», — отметила Мария Бутина в заключение.

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Автор: Александр Люблинский
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