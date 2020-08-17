Движение АУЕ («Арестантский уклад един» или «Арестантское уголовное единство») по решению Верховного суда признано в России экстремистским. На сайте Генеральной прокуратуры РФ сообщается, что данная субкультура представляет собой организацию со строгой структурой, действия которой приводят, в частности, к массовым беспорядкам:

«В судебном заседании установлено, что АУЕ является хорошо структурированной и управляемой организацией – молодежным движением экстремистской направленности. В рамках движения и в его интересах участниками АУЕ совершались экстремистские правонарушения, а также массовые беспорядки».

По данным Генпрокуратуры, в число приверженцев «тюремной романтики» входят молодые люди с неустойчивой психикой, «наиболее подверженной деструктивному воздействию». Запрет движения АУЕ в России позволит эффективно бороться с преступной деятельностью его сторонников, поспособствует «оздоровлению общества», а также защитит интересы подрастающего поколения.

Руководитель регионального общественного объединения «Молодежная служба безопасности», психолог Леонид Армер объяснил «Политике Сегодня», что увлечение российских подростков тюремной тематикой в последние годы приобретает все больший масштаб.

«В основном молодые люди увлекаются этой субкультурой за Уралом и далее, в отдаленных от Москвы и Санкт-Петербурга городах. Сужу по своей работе: хотя бы по Петербургу за последний год ни от преподавателей, ни от учеников я не слышал ни одного слова про это движение. Но в целом по России АУЕ — довольно распространенная история», — заявил эксперт.

Армер посетовал, что полноценно бороться с движением, у которого нет ярко выраженных лидеров, довольно сложно. Объявление АУЕ экстремистской организацией стоит рассматривать как шаг к прекращению пропаганды тюремных идеалов в социальных сетях. Дело в том, объяснил специалист, что чаще всего молодые люди знакомятся с «блатной» романтикой в интернете.

«Чаще всего интернет-ресурсы или сообщества в соцсетях по этой теме могут носить явные признаки пропаганды. Там выкладываются ролики, предоставляется вся информация и так далее. До решения Верховного суда закрыть такую группу было очень сложно. К примеру, модераторам соцсети "ВКонтакте" поступают жалобы на сообщество, посвященное АУЕ. А модераторы сделать ничего не могут, потому что нет основания для закрытия таких группы. Жестокости там, как таковой, нет. Никакую "расчлененку" никто не выкладывает. Это просто, по сути, такое мнение людей», — рассказал Армер.

После решения Верховного суда РФ бороться с подобными объединениями единомышленников станет проще, подчеркнул глава «Молодежной службы безопасности». А бороться с ними необходимо, ведь с психологической точки зрения подростку легче следовать преступным идеям, когда вокруг есть сторонники.

«Допустим, есть человек с психической неадекватностью, которая может навредить обществу. Но пока не было интернета, он сидел один, и никакого толка от его отклонений не было. И вдруг, с открытием интернета, этот человек понимает: "оказывается, я не один, а может со мной тогда все нормально?". И вот отсюда все и начинается. Он "крутится" в этих сообществах. У человека просто может слететь "планочка", которая осталась бы на месте, если бы он не увидел кучу единомышленников», — полагает Армер.

Таким образом, интернет стал площадкой, где психически нездоровые люди могут не просто объединяться, но и помогать друг другу, обратил внимание специалист. После того как решением суда все виртуальные сообщества будут закрыты в соответствии с законом, следует создать условия для досуга молодежи.

Армер считает, что подростки в регионах предоставлены сами себе, ведь небольшие города или деревни не могут позволить себе качественные «кружки» или культурно-досуговые центры. Все мероприятия для молодежи, в основном, устраиваются в школах «для галочки».

«Это какие-то военно-патриотические кружки, чаще всего. Я часто общаюсь даже с ребятами из крупных городов, и они мне говорят, что пойти им, особенно, некуда. Здесь мы утыкаемся в социальные проблемы государства. Нужно тратиться на досуг для подростков, и не "для галочки", а именно на качественные кружки, секции и прочее. И активно пропагандировать такой вид деятельности. С этим у нас, к сожалению, большие-большие проблемы», — считает эксперт.

К развитию досуга для молодежи не стоит относить только спорт, добавил Армер. Хорошие площадки для занятий в последние годы построили практически в каждом российском городе, но спорт и АУЕ, как и многие другие субкультуры, никак не мешают друг другу. Поэтому нужно сконцентрироваться именно на интеллектуальной и просветительской деятельности для молодежи.

«Спорт может абсолютно спокойно "дружить" с АУЕ. Ведь, к примеру, у националистов, также работает пропаганда здорового образа жизни. Так что это не выход», — заключил общественник.

«Арестантский уклад един» — это одновременно название и девиз молодежной субкультуры, которая пропагандирует «тюремную романтику», неподчинение правоохранительным органам, поощряет причастность к воровскому миру и сопротивлению полиции. 17 августа 2020 года движение признали экстремистским.